Funec abre inscrições para o processo seletivo de oferta de bolsas de estudos filantrópicas

Estão abertas até o dia 14/07/2023 as inscrições para o processo seletivo da Fundação Educacional de Caratinga, que vai conceder bolsas de estudos filantrópicas válidas para Escola Professor Jairo Grossi e Centro Universitário de Caratinga (Unec). É uma oportunidade de ser contemplado com bolsas de até 100% para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e Cursos Técnicos, graduação presencial e à distância (EAD).

O benefício, destinado a pessoas de baixa renda com o ensino médio completo, requer uma inscrição em primeira fase, que consiste no preenchimento de um formulário socioeconômico de forma online. A primeira fase solicita informações socioeconômicas que deverão ser comprovadas por meio de documentos já na segunda fase da seleção.

As bolsas integrais serão destinadas às pessoas com renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, enquanto as bolsas de 50% irão para os candidatos com renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos. As inscrições são online. O candidato interessado em participar do processo seletivo das bolsas deverá realizar o preenchimento eletrônico do Formulário Socioeconômico.

Para que os candidatos possam adiantar os documentos comprobatórios exigidos pelas seleções de bolsas filantrópicas, o edital e formulário já estão disponíveis nos seguintes sites: jairogrossi.com.br e unec.edu.br.

A assistente social da Funec, Liriane Alves destacou algumas observações. “As bolsas do Unec contemplam todos os cursos, exceto medicina, já as bolsas referentes à Escola Professor Jairo Grossi são válidas para todos os níveis de ensino, séries e todos os cursos técnicos. A renovação das bolsas da Jairo Grossi é anual e do Unec semestral, onde novamente devem ser apresentados os formulários socioeconômicos dos alunos”.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Fundação Educacional de Caratinga, na Unidade I, situada na Avenida Moacir de Matos, nº 49, centro, sala 133 (Serviço Social / Crédito Educativo). As bolsas do Unec também são válidas para o campus Nanuque. O candidato pode tirar dúvidas com o setor de crédito educativo, os contatos podem ser feitos pelo (33) 3322-7900 ramal 7973 / (33) 99132-7900 (Liriane) ou (33) 99114-0928 (Juliana).

Com mais de 60 anos de atuação e sucesso, a Funec se mantém firme em seu propósito de oferecer educação de qualidade para a comunidade. Assim, a FUNEC vem alcançando, desde sua criação, posição de destaque na área educacional, tornando-se referência no ensino em Minas Gerais.