Fundo Desenvolve Rio Doce reduz juros para 0,47% ao mês

O fundo de capital de giro Desenvolve Rio Doce, gerido pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), reduziu os juros para a partir de 0,47% ao mês (a.m.), contra a de 0,59% praticada anteriormente. A linha de crédito é direcionada a micro e pequenas empresas localizadas nos municípios mineiros atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). Também serão incorporados ao financiamento total o Imposto sobre Operação Financeira (IOF) e a Tarifa de Análise e Abertura de Crédito (TAAC).

Esta é a terceira vez que a taxa do fundo, criado pela Fundação Renova, sofre queda desde a implantação do programa, em outubro de 2017, quando os juros eram de 0,93% a.m. As taxas praticadas do mercado chegam a quase 5% nos bancos privados e são de quase 1% em outros bancos de desenvolvimento.

Até o final de janeiro de 2020, em Minas Gerais, foram desembolsados R$ 29,9 milhões em crédito, com 950 contratos firmados.

O programa

O Desenvolve Rio Doce é voltado para micro e pequenas empresas que tenham faturamento anual de até R$ 30 milhões e sede em um dos 35 municípios da área de abrangência da Fundação Renova (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d’Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés).

As empresas podem solicitar empréstimos com valores entre R$ 10 mil e R$ 200 mil, com pagamento de 12 a 48 meses e até seis meses de carência para a primeira prestação.

De acordo com Roberto Ruggeri, especialista da área de Economia e Inovação da Fundação Renova, o Fundo Desenvolve Rio Doce tem papel importante no desenvolvimento das empresas e no fortalecimento do empreendedorismo, contribuindo para geração de trabalho e renda dos municípios atingidos.

“Com a operação desta linha em condições ainda mais acessíveis, o BDMG reafirma o seu compromisso de encontrar soluções que promovam o desenvolvimento dos pequenos empreendimentos, que são indutores de significativo impacto econômico e social em suas respectivas regiões”, afirma Sergio Gusmão, presidente do BDMG.

O Fundo Desenvolve Rio Doce é uma ação da Fundação Renova, em parceria com o BDMG, estabelecida em cumprimento ao Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC).

Acesso

A solicitações podem ser feitas pelo site do BDMG (www.bdmg.mg.gov.br) ou presencialmente nos correspondentes bancários, listados no portal. O limite de crédito é calculado em cerca de uma hora. Após esse procedimento, em caso de aprovação, a empresa deve imprimir o contrato de financiamento e enviar a documentação solicitada ao banco. Se a documentação estiver correta, os recursos são liberados em até três dias úteis.

Fonte: Agência Minas