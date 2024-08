Fundador do grupo Calpen recebe título de Cidadania Honorária em Caratinga

CARATINGA- Juarez Prata Pena, fundador e diretor executivo da Calpen Autopeças foi homenageado com o título de Cidadania Honorária pela Câmara Municipal de Caratinga. A homenagem foi entregue na noite de segunda-feira (19). O vereador Ricardo Miranda Fidélis foi o autor da resolução 1133/2024 que concedeu o reconhecimento do Poder Legislativo.

Em entrevista ao DIÁRIO, Juarez relembrou a trajetória de sucesso da empresa e fez questão de agradecer a homenagem. Ele preparou um café especial para funcionários, clientes e amigos, como forma de gratidão pela acolhida à loja em Caratinga, que já completa quase 20 anos.

O que representa receber essa homenagem em Caratinga?

A nossa primeira loja fora de Manhuaçu foi em Caratinga, cidade que nos recebeu de braços abertos. Graças a Deus, fomos muito bem recebidos aqui. Hoje nós estamos felizes aqui, no comércio ativo, sede própria. E esse título, fiquei muito satisfeito com a indicação do meu amigo Ricardo Angola, que me proporcionou. Para mim foi uma honra muito grande, porque a gente em Manhuaçu receber um título fora da cidade da gente, então, fico muito satisfeito. Hoje estou fazendo até um cafezinho de agradecimento à turma toda aqui.

A Calpen tem vivido uma verdadeira expansão, que começou Manhuaçu e hoje com representatividade em outras cidades de Minas Gerais e no Espírito Santo. Como é relembrar essa trajetória?

Nós somos de Simonésia, nossa família. E começamos em Manhuaçu em 1975. O ano que vem faz 50 anos, sou o fundador juntamente com meu irmão. Hoje, estamos partindo para 11 unidades em Caratinga, Valadares, Ipatinga, Manhuaçu, Muriaé e Ibatiba/ES. Então, a gente está com o vento em popa, querendo trabalhar, mostrar o serviço da gente. O compromisso da gente é muito grande, então tem que colocar a casa para andar. Estamos muito satisfeitos com tudo. Agradecer muito a Deus por tudo o que tem feito por nós. Hoje, estar aqui em Caratinga, a gente é referência aqui no ramo de autopeças. Fico muito feliz em saber que a gente está fazendo alguma coisa para a cidade, porque ela nos recebeu tão bem. Então, nós estamos muito satisfeitos aqui.

Em termos de geração de empregos, qual a contribuição da Calpen para a economia de Caratinga?

O total do nosso grupo tem torno de 340 funcionários. Só em Caratinga são 55 funcionários nessa loja aqui. Hoje, a maior loja que nós temos é essa loja aqui de Caratinga, porque a outra loja, em Manhuaçu há uns 4 anos atrás pegou fogo. Fomos para outra área lá, então ficou aqui como maior. Mas, estou muito satisfeito com o comércio da região aqui.

Para finalizar, sua mensagem para Caratinga, para aquele cliente que prestigia a Calpen?

Quero também agradecer aos clientes. Sem os clientes, a gente não conseguiríamos nada. Temos mais de 50 mil itens, uma equipe muito boa para atendê-los, profissionais de primeiríssima, que entendem do ramo. Vem pra Calpen, aqui nós resolvemos. Se você tem um carro, qualquer peça que precisar, pode vir para Calpen, que tem. Se o seu problema é peça, vem para a Calpen que nós resolvemos, pra você. E mais uma vez, agradeço de coração a toda a comunidade de Caratinga.

TRAJETÓRIA

Juarez Prata Pena, empresário manhuaçuense, nascido em Simonésia, filho de Itamar Caldeira Pena e Maria Prata Caldeira Pena. Fundador e diretor executivo do grupo Calpen Autopeças, que inaugurou sua primeira loja em Junho de 1975 e hoje possui uma rede de lojas que atuam no segmento de autopeças nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Casado com Maria Aparecida Vieira Pena e tem três filhas: Laísa, Aline e Isabelle e dois netos, Antônio Augusto e Henrique.

Acompanhando as vendas crescentes de veículos, na década de 70, a Calpen se firmou no mercado de autopeças para automóveis, picapes, caminhões e carretas, atuando fortemente na região da Zona da Mata. Observando o mercado crescente de vendas de caminhões, no final dos anos 90 a Calpen abriu sua primeira filial em 2000 da cidade de Manhuaçu voltada para caminhões, carretas e ônibus: a Calpen Truck.

Após 4 anos de constantes mudanças, a Calpen resolveu expandir para fora da cidade, já contando com um bom relacionamento entre empresários e amigos locais, abriu então sua primeira filial. 2005 marcou a chegada da empresa na cidade de Caratinga.

Os anos passaram e em busca de ampliação no Leste de Minas, devido ao seu potencial econômico, a Calpen abre mais uma filial em Governador Valadares, em 2011, com trabalho focado também para o Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas.

Buscando fortalecer e crescer no comércio forte da Zona da Mata, a Calpen no ano de 2015 abre mais uma filial na cidade de Muriaé, atuando fortemente na região e também no Norte do Estado do Rio de Janeiro e cidades do sul do Espírito Santo. Visando a ampliação de negócios e forte atuação a Calpen no ano de 2019, busca maior atuação no Vale do Aço, abrindo mais uma filial na cidade de Ipatinga, podendo oferecer diversos produtos de seu portfólio ampliado, que tendem a indústria de grande porte regional. Já em 2019 foi inaugurado o Centro de Distribuição CPA, na cidade de Ibatiba (ES).

Hoje a Calpen conta com uma equipe de mais de 340 colaboradores diretos em todas as empresas e mais diversos colaboradores indiretos. São mais de 50.000 itens, mais 600 fornecedores diretos em mais de 15 principais fábricas de autopeças do país, e com mais de 25.000 clientes cadastrados, podendo gerar cada vez mais negócios pela frente.