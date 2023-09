Fundador do Gevê Folia morre em acidente de moto na BR-259

RESPLENDOR – Na manhã desta quinta-feira (21), Simão Carlos Pereira Filho, de 62 anos, fundador do Gevê Folia e proprietário do Cartório Simão, morreu em um acidente de moto na BR-259. No local do acidente, próximo do Km 50, em Resplendor, os militares encontraram Simão inconsciente. Uma ambulância o levou a um Hospital de Resplendor, mas ele não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, a vítima viajava com um grupo de motociclistas de Valadares com destino a Guarapari, no Espírito Santo, para um encontro de motos.

Ainda de acordo com as testemunhas, Simão pilotava a motocicleta na frente do grupo quando perdeu o controle do veículo em uma curva. A motocicleta, porém, derrapou e colidiu com o guard-rail e uma cerca de arame.

O Corpo de Bombeiros, em seguida, retirou a motocicleta do local de difícil acesso. Enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminhou Simão Carlos com vida ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, em Resplendor. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O empresário era conhecido em Valadares por sua atuação no carnaval. Em 1994, ele fundou o “Gevê Folia”, um dos maiores blocos carnavalescos de Valadares. Além disso Simão Carlos também era proprietário do Cartório Simão, um dos mais tradicionais da cidade e região.

Dessa forma lamentamos o acidente e desejamos consolo aos familiares e amigos de Simão Carlos Pereira Filho.

Fonte: Diário do Rio Doce