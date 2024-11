Fundador da igreja Bola de Neve morre em acidente de moto no interior de SP

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, era conhecido como apóstolo Rina; igreja confirmou morte por meio das redes sociais

O fundador da Igreja evangélica Bola de Neve, conhecido como apóstolo Rina, morreu após sofrer um acidente de moto no início da noite deste domingo (17), no interior de São Paulo.

A Bola de Neve confirmou a morte por meio das redes sociais.

Em nota, a igreja lamentou a morte e disse que “neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido”.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira tinha mais de 170 mil seguidores nas redes sociais, e publicava diversos conteúdos relacionados à sua igreja.

Acusação de violência doméstica

Em julho deste ano, o pastor foi denunciado pela então ex-esposa, também pastora Denise Seixas, por lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação. À época, a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as acusações.

A Justiça também havia concedido medida protetiva para a vítima, estipulando que Rinaldo deveria manter ao menos 300 metros de distância de Denise, familiares e testemunhas, além da proibição de se comunicar com a mulher.

Junto à medida protetiva, o Tribunal de Justiça de São também determinou que Rina entregasse sua arma voluntariamente.

Após o caso se tornar público, a Igreja Bola de Neve publicou nota de esclarecimento informando que o apóstolo Rina havia sido afastado da instituição. O conselho deliberativo assumiria as responsabilidades da igreja, anunciando que adotaria medidas restaurativas para os fiéis que poderiam ter se decepcionado com a condução da liderança.

Já a defesa do pastor afirmou que as acusações eram ‘falsas”, e que as mesmas seriam comprovadas durante o curso do processo.

Fonte: CNN Brasil