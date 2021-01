Fundação João Pinheiro divulga PIB dos municípios mineiros em 2018

DA REDAÇÃO- A Fundação João Pinheiro (FJP) divulgou os dados referentes ao Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios mineiros em 2018. Os resultados são fruto da revisão e consolidação realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Associação Mineira de Municípios (AMM) apoia a divulgação do estudo, que apresenta os resultados do PIB, do PIB per capita e os valores adicionados da agropecuária, indústria, serviços e da administração pública para as 853 cidades mineiras, além dos valores revisados de 2018.

Os dados analisados pela FJP servem como base para que as administrações municipais elaborem o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Conforme os dados, no ano de 2018, o Produto Interno Bruto per capita, a preços correntes registrado no município de Caratinga foi de R$ 18.565,43. Nos demais municípios os registros foram: Bom Jesus do Galho (R$ 10.095,97); Córrego Novo (R$ 11.212,28); Entre Folhas (R$ 9.215,95); Imbé de Minas (R$ 9.108,61); Inhapim (R$ 12.610,26); Piedade de Caratinga (R$ 10.611,42); Pingo D’Água (R$ 8.293,63); Santa Bárbara do Leste (R$ 11.013,70); Santa Rita de Minas (R$ 11.158,66); São Domingos das Dores (R$ 12.888,40); São Sebastião do Anta (R$ 10.022,83); Ubaporanga (R$ 9.860,17); e Vargem Alegre (R$ 9.936,84).

Para todos os municípios da região, a principal atividade com maior valor adicionado bruto é Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social. Somente Caratinga e Inhapim têm por principal setor o de Demais Serviços.

Produto Interno Bruto per capita, a preços correntes (R$ 1,00) – 2018

Bom Jesus do Galho- 10.095,97

Caratinga- 18.565,43

Córrego Novo- 11.212,28

Entre Folhas- 9.215,95

Imbé de Minas- 9.108,61

Inhapim- 12.610,26

Piedade de Caratinga- 10.611,42

Pingo D’Água- 8.293,63

Santa Bárbara do Leste- 11.013,70

Santa Rita de Minas- 11.158,66

São Domingos das Dores- 12.888,40

São Sebastião do Anta- 10.022,83

Ubaporanga- 9.860,17

Vargem Alegre- 9.936,84