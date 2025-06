Funcionários de instituição financeira em Sericita são indiciados por furto

SERICITA – A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da equipe da Delegacia de Polícia Civil de Abre Campo, sob a coordenação do delegado Fábio Freitas de Souza, concluiu o inquérito policial que investigava um furto de alta quantia em dinheiro ocorrido na agência do Banco Sicoob, na cidade de Sericita, em Minas Gerais. Duas pessoas, funcionários da própria instituição financeira, foram indiciadas por furto qualificado.

Entenda o caso:

O caso veio à tona após um representante do Banco Sicoob notificar as autoridades sobre o possível crime de furto na agência de Sericita. Diante da gravidade da denúncia, uma apuração imediata dos fatos foi deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Após a realização de inúmeras diligências investigativas – cujos detalhes não podem ser divulgados em razão do sigilo processual –, a equipe da Delegacia de Abre Campo conseguiu identificar os responsáveis pelo desvio do dinheiro. As investigações revelaram que dois funcionários do próprio banco, utilizando-se de uma burla no sistema de conferência, vinham subtraindo grandes somas em dinheiro desde o ano de 2022.

Indiciamento e próximos passos

Com a coleta de todos os elementos de informação necessários, a autoridade policial encerrou o inquérito e indiciou os investigados pelo crime de furto qualificado. As qualificadoras incluem fraude, concurso de pessoas (atuação em conjunto) e abuso de confiança, praticados por diversas vezes.

O caderno apuratório foi agora remetido ao Poder Judiciário, onde os indiciados deverão responder ao devido processo penal. A Polícia Civil reitera seu compromisso com a elucidação de crimes e a garantia da justiça.