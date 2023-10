Funcionário da prefeitura de Vermelho Novo morre em acidente automobilístico

José Francisco Perazio Moreira Filho, funcionário da prefeitura de Vermelho Novo, morreu num acidente automobilístico na tarde dessa sexta-feira(6).

O acidente foi registrado na Serra do Peão em Santa Bárbara do Leste.

A caminhonete Fiat Toro, com placa de Vermelho Novo, rodou na pista e atingiu a lateral direita na frente de uma carreta Volvo que seguia sentido Caratinga.

O idoso Francisco de Paula, pai do motorista foi resgatado, segundo informações, em estado grave e levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. O Caminhoneiro não ficou ferido.