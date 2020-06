Funcionária testa positivo para coronavírus e posto de saúde é fechado por três dias

CARATINGA- Uma funcionária do posto de saúde do Bairro Anápolis teve seu teste confirmado para covid-19, o que fez com que a unidade de saúde fechasse as portas na última segunda-feira (15), retornando suas atividades somente amanhã.

Conforme, a Prefeitura de Caratinga o Protocolo do Ministério da Saúde estabelece que, em casos de profissionais das unidades básicas de saúde testarem positivo para coronavírus, deverão ser suspensas as atividades do local durante três dias. “Dessa forma, o posto do bairro Anápolis, que teve uma profissional que testou positivo para o novo coronavírus, ficará fechado durante estes dias”.

A Prefeitura ainda comunica que a equipe da Secretaria de Saúde já está realizando testes rápidos nos demais profissionais e fará a desinfecção do local para que as atividades sejam retomadas em segurança.