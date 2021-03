Funcime se reúne com empresas parceiras

Objetivo foi esclarecer dúvidas e estreitar relacionamento

CARATINGA- A Fundação Cidade dos Meninos (Funcime) é conhecida por preparar os jovens para o mercado de trabalho. A parceria com as empresas, que recebem esses aprendizes, é fundamental. Por isso, com objetivo de estreitar os laços e sanar dúvidas foi realizada uma reunião na manhã de ontem.

Conforme Bianca Rodrigues, diretora do Programa de Trabalho Aprendiz, o objetivo foi mostrar algumas mudanças que tem sido implementadas desde 2020, algumas em virtude da pandemia e, principalmente, ofertar o melhor trabalho para os jovens em parceria com as empresas. “Nossos jovens voltaram para as atividades para as aulas teóricas que nós ofertamos, mas, está sendo online, pela questão de distanciamento e dentre as mudanças que tivemos, que foram também motivadas pela pandemia, está a assinatura da carteira. Então, a empresa hoje, a partir dos novos contratos, tem assinado a carteira, que garante mais segurança ainda para ela, para o jovem e para a gente também”.

Ela destaca que o trabalho da Funcime não seria possível sem os parceiros da instituição. “As empresas, além da obrigatoriedade, exercem um trabalho muito social na vida de cada jovem, possibilita a mudança de história de vida. Nós precisamos do apoio de cada um para que consigamos transformar a vida dos nossos jovens”.

Noé de Souza Batista, presidente da Funcime, enfatiza que muitos jovens estão à procura de oportunidade de trabalho. “Nossos parceiros sempre estão prestigiando a Funcime, empregando nossos meninos. E continuamos precisando de mais, temos muitos meninos para serem empregados, queremos a ajuda e contribuição dos empresários”.

PARCERIAS

Ícaro Rodrigues, presidente da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic), também participou do encontro e faz um balanço positivo. “A Funcime tem dentro de Caratinga uma importância gigantesca, é uma grande porta de entrada para o jovem no mercado de trabalho em geral. Essa reunião de hoje foi muito válida porque nós pudemos discutir as novas diretrizes da própria Funcime e das leis federais. Discutimos inclusive aqui alguns entraves que a lei trabalhista tem trago e até também alguns benefícios que foram retirados na relação empresa/jovem aprendiz. Mas, juntos estamos levantando o diálogo, para que possamos trabalhar isso”.

O empresário Cláudio Panza, que é parceiro da instituição, destaca a importância do trabalho desenvolvido para a sociedade. “Tem a finalidade de desenvolver os jovens não só para o mercado de trabalho, mas, também como pessoas, dando oportunidade a eles para que possam ter sucesso na vida. É uma história muito bonita e que merece o respeito de todos, para que continue abrilhantando e trazendo pessoas mais capacitadas para o mercado de trabalho. A reunião foi muito produtiva, para que o empresário entenda que não está somente cumprindo a lei, mas, ajudando a instituição. Através da oportunidade, se tira as pessoas da situação de vulnerabilidade”.

O empresário que se interessar em fazer uma parceria com a Funcime e contratar um aprendiz, pode entrar em contato pelo (33) 3321-3533.