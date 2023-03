FUNCIME COMEMORA 39 ANOS

CARATINGA- A Fundação Cidade dos Meninos (Funcime) celebrou 39 anos nesta terça-feira (28).

A Guarda Mirim Antônio Vitorino dos Santos Júnior teve como marco inaugural a data de 23 de novembro de 1973 com a assinatura em ata pelo Conselho Municipal de Bem-estar Social do Menor. Mas, foi em 28 de março de 1984, a instituição se tornou a Fundação Cidade dos Meninos (Funcime), entidade de direito público, sem fins lucrativos, cuja proposta é orientar crianças e adolescentes na formação do caráter e escolhas positivas e conscientes. Apesar do nome, a Funcime, desde 1992, também recebe meninas.

Para celebrar a data, a Prefeitura divulgou um vídeo institucional com relatos sobre a instituição. O tenente Marcos Arthuzo falou sobre a importância da instituição. “O projeto da Funcime me despertou a questão de querer ser policial militar. Hoje estou com quase 30 anos de policial militar e agradeço porque a maioria das pessoas que foram lá junto comigo são pessoas que foram junto comigo, são do bem, estão bem-sucedidas, contribuem para o bem da sociedade”.

Atualmente com mais de 700 asssistidos, a Funcime busca cumprir sua missão de promover a formação integral de crianças e adolescentes, estimulando a construção do conhecimento para o exercício da cidadania e da vida profissional. Daniele Cristina, assistida da Funcime, fez questão de agradecer pelas oportunidades conquistadas. “Agradeço a Funcime de todo meu coração, desde quando entrei aqui com apenas seis anos. Através da Funcime fiz três cursos, informática, auxiliar administrativo e inglês. Vejo a Funcime como uma segunda casa”.

Maria Eduarda, que também faz parte da Fundação, classifica a instituição como um lugar que “abre portas”. “Você entra com uma mentalidade e sai com outra. É um lugar que realmente pude perceber a importância de ser um jovem aprendiz”.

Alcione Machado é mãe de um aluno da instituição e falou sobre a importância do incentivo dado pela Funcime, para a formação da cidadania e para o mercado de trabalho. “Põe seu filho na Funcime, se você quer que seu filho cresça, desenvolva, também para o mercado de trabalho. O que motiva muito essas crianças são o futebol, a boa comida, os professores que são maravilhosos, conheço todos eles. E também o mercado de trabalho, ter o dinheirinho deles, mas, tem que estudar e batalhar para chegar aonde meu filho chegou. Hoje está lá trabalhando bem, num lugar bom”, finaliza.