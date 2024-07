Fuad vai anunciar tratamento de câncer, mas deve manter pré-candidatura

Segundo apurou O TEMPO, o prefeito vai começar com quimioterapia, mas interlocutores garantem disputa à reeleição

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), de 77 anos, deve anunciar na manhã desta quinta-feira (4) que foi diagnosticado com um câncer. Segundo apurou a reportagem do O TEMPO, ele já teria passado por cirurgia, mas precisará iniciar tratamento com quimioterapia imediatamente.

Interlocutores da prefeitura, entretanto, garantiram à reportagem que Fuad deve manter a sua pré-candidatura e a disputa à reeleição nas eleições municipais deste ano. Além disso, a chance de cura seria de 100%, e, por isso, o prefeito teria decidido se manter a disputa. O prefeito marcou um pronunciamento para imprensa às 11h.

Fuad Noman foi eleito vice-prefeito de Belo Horizonte em 2020 e assumiu a chefia do Executivo municipal em março de 2022, após Alexandre Kalil (PSD) deixar o cargo para concorrer ao governo de Minas. No primeiro mandato de Kalil, Noman fez parte do secretariado da Prefeitura de BH, ao comandar a pasta da Fazenda, entre 2017 e 2020.

Antes disso, Fuad também teve passagens pelo governo de Minas, onde chegou a ser secretário de Estado de Fazenda, de Transporte e Obras Públicas e secretário Extraordinário da Copa do Mundo. Também foi presidente da Gasmig e secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação de Investimentos.

Fonte: O Tempo