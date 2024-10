Fuad Noman reeleito prefeito de Belo Horizonte

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi reeleito neste domingo (27).

Fuad conseguiu reverter o resultado do 1º turno, quando ficou em segundo lugar. No dia 6 de outubro, o prefeito recebeu 336.442 votos (26,54%), enquanto Bruno Engler obteve 435.853 (34,38%).

Fuad Noman era vice-prefeito de Belo Horizonte e assumiu a gestão do município em março de 2022, quando Alexandre Kalil deixou o cargo para disputar o governo de Minas Gerais.

O prefeito reeleito tem 77 anos. Mineiro de BH, ele é economista e já assumiu, entre outras funções, a de diretor do Banco do Brasil, secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República, secretário estadual da Fazenda e de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais e secretário municipal da Fazenda da capital. É casado, tem dois filhos e quatro netos.