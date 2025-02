Seminário acontecerá na terça-feira (23) em Caratinga

CARATINGA- Na próxima terça-feira, 25 de fevereiro, a cidade de Caratinga será palco do ‘Seminário Regional de Fruticultura e Olericultura: Desafios e Oportunidades’, idealizado pela Emater-MG, em parceria com a Prefeitura e o Sicoob Credcooper.

O evento acontecerá no auditório da Doctum, localizado na Rua João Pinheiro, 147, no centro da cidade, com início previsto para às 8h30. Entre os participantes confirmados está o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales Almeida Pereira Fernandes.

Sebastião Braga, coordenador técnico regional da Emater, destacou a importância do seminário para o fortalecimento do setor agrícola da região. “Esse seminário foi desenvolvido e criado em função de identificar o potencial da fruticultura e da olericultura na região. A olericultura já é mais estabelecida, enquanto a fruticultura tem um grande potencial. Apesar de já termos alguns produtores com bons níveis tecnológicos e boas produtividades, o seminário busca identificar essas pessoas, as oportunidades que elas podem ter e também aqueles novos produtores que desejam ingressar nesse mercado. Sabemos que o consumo é grande e as ofertas não se adequam a esse consumo, então o potencial de comercialização é muito grande”.

Braga também ressaltou que a Emater sempre se preocupa com a sustentabilidade no campo, com foco na agricultura regenerativa e na busca por alternativas para mitigar os impactos das mudanças climáticas. “A Emater sempre trabalha observando a agricultura regenerativa e a agricultura mais sustentável. Nosso trabalho se baliza nisso. Uma agricultura sustentável, bem desenvolvida, contribui para as condições climáticas. Estamos observando o calor intenso e a irregularidade das chuvas, que caem em um curto espaço de tempo e geram longos períodos de seca. Isso é preocupante. A Emater sempre procura trabalhar mitigando essas ações”, explicou.

O seminário será dividido em dois momentos, pela manhã e à tarde. Durante a manhã, após a inscrição, haverá o pronunciamento das autoridades, com a presença confirmada do secretário Thales Almeida e do diretor-presidente da Emater, Otávio Maia. Além disso, o evento contará com quatro palestras técnicas. A primeira será ministrada pela coordenadora técnica regional Ana Laura Veloso de Oliveira, que falará sobre o “Processamento de frutas e hortaliças com cunho turístico”.

Ela abordará o potencial turístico das regiões que desenvolvem a fruticultura e a olericultura, especialmente aquelas que utilizam produtos sem agrotóxicos ou orgânicos. “Regiões com fruticultura e olericultura têm um grande potencial turístico, pois atraem pessoas interessadas em produtos SAT (sem agrotóxicos) ou orgânicos”, afirmou Sebastião.

Na parte da tarde, serão realizadas mais três palestras. A primeira, conduzida pelo coordenador regional de Bem-estar Social da Emater-MG, Deny Sanábio, abordará o cenário da fruticultura na região, explorando as potencialidades, desafios e oportunidades. A segunda palestra será de Georgeton Soares, coordenador estadual, que falará sobre boas práticas na produção de hortaliças na região. “A região já tem uma produção significativa de hortaliças, e essa palestra trará dicas sobre boas práticas para melhorar ainda mais a qualidade da produção”, afirmou Braga.

A última palestra será ministrada por Fernando Tinoco, especialista em agricultura orgânica, regenerativa e sustentável. Ele falará sobre agroecologia e bioinsumos, com foco nas formas alternativas de controle de pragas e doenças. “A Emater sempre trabalha com o objetivo de formar opiniões sobre uma agricultura sustentável, com menos agrotóxicos e mais qualidade nos produtos”, explicou Sebastião.

Sebastião Braga fez um convite especial para todos os agricultores da região. “Aqueles que já estão na atividade de olericultura e fruticultura, e também aqueles que ainda não estão, mas têm interesse em aprender mais sobre essas alternativas para a região. Às vezes, concentramos muitas ações na cafeicultura e na bovinocultura, mas não podemos esquecer que outras atividades, como a olericultura e a fruticultura, são extremamente rentáveis e geram empregos. Elas possuem uma demanda intensa e podem ser uma excelente alternativa para o desenvolvimento econômico da nossa região”.