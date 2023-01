Frota de Caratinga cresceu 3,8% em 2022

CARATINGA- A frota de veículos de Caratinga cresceu 3,8% em 2022 de acordo com dados do Ministério da Infraestrutura. Segundo as estatísticas do órgão, o município terminou 2022 com 48.478 veículos em circulação. No fim de 2021, este número era de 46.694.

Desse total, 22.612 são carros,14.360 motocicletas e 2.638 motonetas. A cidade conta ainda com 1.589 caminhões, 4.206 caminhonetes, 1.154 camionetas, além de 497 ônibus.

Em relação a 2021, o incremento no número de carros foi de 530, além de mais 606 motocicletas.

CENÁRIO NACIONAL

O ano de 2022 foi de crescimento para o Setor da Distribuição de Veículos. Com quase 3,7 milhões de unidades, segundo dados da FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, os emplacamentos tiveram alta de 4,9% sobre 2021 e se aproximaram das projeções da entidade, divulgadas em julho, quando era prevista uma evolução de 5,5% do mercado. Apenas no mês de dezembro, a alta foi de 7%.

Nas projeções iniciais, a FENABRAVE estima que todos os segmentos automotivos somados deverão apresentar crescimento de 3,3% em 2023, totalizando mais de 3,6 milhões de unidades emplacadas.

Para automóveis e comerciais leves, a entidade projeta resultado equivalente ao registrado em 2022, o que totalizará cerca de 1,96 milhões de unidades emplacadas até o final deste ano.

Confira o quantitativo completo da frota nos anos de 2021 e 2022 em Caratinga e região:

FROTA DEZEMBRO DE 2021