Frio impulsiona vendas no comércio de Caratinga

CARATINGA- Com a chegada do frio na região, os comerciantes de Caratinga já sentem o impulso nas vendas. Cobertores, edredons, agasalhos, cachecóis e botas são alguns dos itens mais procurados.

Etiene Silva, que trabalha em uma loja de roupas, destaca as expectativas. “A gente está com perspectiva muito boa, os clientes estão vindo e a procura está bem grande. Estamos com peças bem quentinhas esse ano. No mês de maio, o pessoal ainda fica naquela indecisão de como vai ser, se realmente vai fazer muito frio, mas, agora com início de junho, já começam também as festas. E todo mundo gosta de um casaquinho, de uma peça mais elegante também, para passar o inverno um pouco mais elegante”.

Aline Silva, gerente de uma loja de calçados, também explica que as vendas estão crescendo nesse período. “O frio já está chegando com tudo. Graças a Deus, estamos com saídas de botas, calçados mais fechados, estão saindo muito bem, graças a Deus. O frio apertou e o pessoal já procura um calçado pra ficar quentinho, temos as melhores condições de pagamentos tudo em 10x sem juros, então é mais fácil pra comprar”, finaliza.