FRIO CHEGA COM FORÇA E CARATINGA REGISTRA 11,9°C

Massa de ar polar derruba as temperaturas em todo o estado e exige cuidados com a saúde. Inverno oficial começa no próximo dia 20. Confira os detalhes e a previsão para os próximos dias

CARATINGA — Os mineiros enfrentaram dias de frio intenso na última semana. Uma forte massa de ar polar, que chegou ao estado no último dia 12 de junho, provocou queda acentuada das temperaturas, principalmente no período da madrugada. Em Caratinga, os termômetros chegaram a 11,9°C, uma das menores marcas do ano.

De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, o fenômeno atingiu com maior intensidade as regiões do Triângulo Sul, Central, Zona da Mata e parte do Leste do estado. “Essa massa de ar polar atuou com força, principalmente nessas áreas. Tivemos temperaturas muito baixas desde o dia 12 até hoje (segunda-feira, 16) em várias cidades”, afirmou.

Previsão para os próximos dias

Segundo Ruibran, não há previsão de novas frentes frias até o próximo dia 20 de junho, quando começa oficialmente o inverno. A tendência é de ligeira elevação nas temperaturas mínimas. As noites e madrugadas, porém, devem seguir frias no Sul de Minas, comportamento típico da estação.

O meteorologista destacou ainda que a circulação marítima deve manter a umidade elevada nas regiões Leste e Nordeste do estado, o que poderá provocar chuviscos ocasionais, inclusive em Caratinga e municípios vizinhos.

Cuidados com a saúde

Com a queda das temperaturas, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. O clima frio favorece o agravamento de doenças respiratórias e a transmissão de vírus como gripe e resfriado.

As principais recomendações são:

-Usar agasalhos adequados, principalmente ao sair nas primeiras horas da manhã.

-Manter o ambiente arejado, mesmo em dias frios.

-Hidratar-se constantemente, ainda que a sensação de sede diminua.

-Utilizar umidificadores ou toalhas úmidas no quarto durante a noite.

-Evitar exposição prolongada ao ar gelado.

-Manter vacinação contra gripe em dia.

📊 As menores temperaturas em Minas

Cidade Temperatura

Maria da Fé (Sul de Minas) -0,9°C

Uberaba (Triângulo Mineiro) 6,3°C

Manhuaçu (Zona da Mata) 6,7°C

Juiz de Fora (Zona da Mata) 8,6°C

Belo Horizonte (Região Metropolitana) 8,1°C a 8,6°C

Caratinga (Vale do Aço) 11,9°C

Atenção!

“O inverno começa oficialmente no próximo dia 20 de junho e a tendência é de madrugadas frias no Sul de Minas, enquanto as máximas devem subir gradativamente em outras regiões”, concluiu Ruibran dos Reis.