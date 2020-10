Frentista assaltado em Ipanema

IPANEMA – Um frentista do posto de combustíveis localizado no córrego Vinagre, zona rural de Ipanema, foi assaltado na madrugada desta terça-feira (29).

A vítima contou à Polícia Militar que passou um Fiat Uno, cor prata, com três ocupantes. Eles pararam à frente, em um lugar escuro e desceu um homem com uma camisa preta tapando o rosto, que de posse de uma garrucha anunciou o assalto, levando o celular e o R$ 95,00 do frentista. O veículo fugiu pela BR-474, sentido a Aimorés.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham localizados até o final dessa edição.