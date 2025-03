Frente Fria começa a avanar no fim de semana e deve pôr fim à onda de calor

Previsão do tempo 🌦️☔- Uma frente fria que vai avançar pelo país ao longo do fim de semana deve colocar fim à onda de calor que atua no país desde o fim de fevereiro.

De acordo com a Climatempo, o sistema deve trazer alívio para as regiões afetadas pelo calor extremo, com possibilidade de chuva e redução das temperaturas.

➡️A previsão é que a frente fria comece a atuar na noite de sábado (8) no Sul do país, ingressando pelo Rio Grande do Sul. O sistema avança ao longo do fim de semana em direção ao Sudeste, chegando à região na segunda-feira (10).

🌞☀️ Quando termina a onda de calor?

De forma geral, a onda de calor continua até domingo. Isso porque é necessário que a frente fria se desloque mais pelo mais para que o bloqueio atmosférico, que vem gerando a longa sequência de dias de calor.

Foto: Thiago Gadelha/SVM

Fonte:G1