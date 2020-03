Fratricídio em Pocrane

Crime aconteceu no córrego Cantinho do Céu

POCRANE – Um fratricídio foi registrado na manhã deste domingo (8) no córrego Cantinho do Céu, zona rural de Pocrane. João Paulo de Azevedo 37 anos, é suspeito de matar o seu irmão Paulo Sérgio de Azevedo, 38.

A sala de operações da Polícia Militar recebeu informação a respeito do crime. Uma guarnição se deslocou até o local do ocorrido e deparou com o corpo da vítima caído ao solo, já coberto por um lençol colocado por populares.

Foi feito contato com um parente da vítima, que relatou que o autor seria seu outro irmão, João Paulo, e que após o crime, ele fugiu sentido povoado de São José do Limoeiro, município de Aimorés.

Os militares fizeram rastreamento e encontraram o suspeito no referido povoado. Ele se entregou sem oferecer resistência. De acordo com informações, João Paulo disse que estava em casa, fazendo almoço, quando Paulo Sérgio chegou, aparentemente embriagado, pedindo bebida alcoólica. Diante da negativa, segundo o suspeito, Paulo, que já segurava um pedaço de pau, sacou uma faca para lhe agredir, como o suspeito também segurava uma faca, desferiu um golpe que atingiu a vítima, que caiu no chão e ali ficou.

João Paulo contou que fugiu em uma moto conduzida por um amigo. Não houve testemunha ocular do crime. Uma pessoa chegou após o fato e presenciou João Paulo fugindo na moto. Esse piloto da moto não tinha sido localizado até o final da edição, assim como a faca utilizada no crime, já que o suspeito não se recorda onde a jogou.

Segundo a PM, não havia registros envolvendo os irmãos. A perícia técnica da Polícia Civil constatou uma perfuração na região torácica da vítima Paulo Sérgio.