Fotos vazadas da necropsia da cantora Marília Mendonça causam revolta

DA REDAÇÃO – Um ato considerado desumano e desrespeitoso, além de ser crime, movimentou a internet nessa quinta-feira(13), causando espanto e revolta em todo país.

Fotos da necropsia da cantora Marília Mendonça que morreu em novembro de 2021 quando o avião em que estava caiu em Piedade de Caratinga, acabaram vazando.

As imagens são fortes, rapidamente o assunto foi divulgado em rede nacional, e mesmo assim as pessoas continuam compartilhando seja pelo WhatsApp ou redes sociais.

À época do acidente a Polícia Civil e a funerária tiveram muito cuidado para que nenhuma foto imprópria vazasse, e esse objetivo foi cumprido. No entanto o laudo fica no sistema onde os documentos ficam armazenados.

POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que assim que tomou conhecimento sobre o vazamento de fotos referentes ao laudo de necropsia da cantora Marília Mendonça, imediatamente instaurou procedimento administrativo para apuração dos fatos. “A Polícia Civil informa que o sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis e que a Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) já está realizando os levantamentos com vistas a identificar todos os acessos ao referido laudo. E esclarece que não coaduna com esses acontecimentos e assegura que a ação está sendo apurada para esclarecimentos e responsabilização dos envolvidos.

FAMÍLIA CHOCADA

A Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira usou as redes sociais, nesta sexta-feira (14), para se pronunciar sobre o vazamento de fotos do corpo da artista registradas durante a autópsia no Instituto Médico Legal, após o acidente aéreo que matou a cantora sertaneja, em novembro de 2021.

Em desabafo emocionado, Ruth ressaltou que o neto Léo, de 3 anos — fruto do antigo relacionamento entre Marília Mendonça e o também cantor Murilo Huff —, já entende os fatos. E que esperou o momento em que estivesse afastada da criança para falar sobre o caso. “Apesar de o episódio ter acontecido ontem (quinta-feira, dia 13), eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho. Ela já entende tudo o que eu falo e também já entende quando acontece alguma coisa”, afirmou Ruth, acrescentando: “A família está chocada com tanta monstruosidade. Mas isso também não me surpreende”.

‘Monstros fizeram isso’

“O mundo não me surpreende mais… Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque eles já haviam feito outra vez (cerca de um mês após o acidente aéreo, no fim de 2021). O que está faltando é lei. Está faltando justiça”, revoltou-se Dona Ruth, em relato publicado em vídeo, por meio dos Stories do Instagram.

“Aqui não pode ser terra sem lei. Redes sociais não podem ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem. Não tem outra palavra: são delinquentes que não respeitam a memória da pessoa que se foi e também não respeitam a família”, prosseguiu a mãe de Marília Mendonça, frisando que buscará uma resolução para o caso na Justiça.

“Quero deixar um recadinho para as pessoas que fizeram isso: vocês vão lembrar de mim num certo momento da sua vida. Não desejo a dor que eu passei, não. Mas, num certo momento da sua vida, você vai lembrar disso que fez… E você vai lembrar de mim”, afirmou, agradecendo as pessoas que têm a apoiado neste momento delicado.

Ruth reforçou o pedido para que ninguém reproduza as imagens que foram vazadas, em nenhuma hipótese. “Não compartilhem disso. Isso é crime. Não deem audiência para criminoso, porque você vai estar cometendo aí um crime também. E vou dizer: não compactuem com isso! O que a gente planta, a gente colhe. Por isso eu disse que ele (a pessoa que fez isso) vai lembrar de mim em algum momento”, encerrou ela.

ADVOGADO

O advogado que representa a família, Robson Cunha, manifestou total indignação com o material divulgado – leia abaixo a nota na íntegra. “É inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa. Durante todo o tempo, desde o acidente até a liberação dos corpos, trabalhamos incansavelmente para que uma situação grave como essa não ocorresse. O Estado é o responsável pela guarda e proteção das informações e documentos que estão sob a sua tutela. Isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados.

Informo ainda, que aqueles que divulgam e continuam a repassar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente. Peço que as pessoas se sensibilizem com a dor e sofrimento dessa família e não façam a divulgação desse material”.

Segunda a equipe da cantora, o advogado já está em contato com as autoridades responsáveis e tomará todas as medidas necessárias para punir os responsáveis pela divulgação das imagens. “Estamos todos chocados, só em imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir, e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora já está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis. Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo”, diz o comunicado.

A divulgação de imagens e vídeos do corpo de pessoas falecidas é crime previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro, com pena de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. Caso veja publicações com as imagens, denuncie-as diretamente na plataforma e não as compartilhe.