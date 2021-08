Fórum terá iluminação modernizada pela Cemig

DA REDAÇÃO- Na pior crise hídrica dos últimos 91 anos, Cemig e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) assinaram, nesta quarta-feira (25), um acordo para promover economia de energia, por meio da modernização da iluminação de 61 edificações do tribunal, em 59 municípios do estado, incluindo Caratinga. Será contemplado o Fórum Desembargador Faria e Sousa.

Para atingir essa meta, a companhia prevê o investimento de cerca de R$ 2,8 milhões na substituição de aproximadamente 25 mil pontos de iluminação. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Cemig, que é regulado pela Aneel.

A primeira etapa do projeto prevê a visita e levantamento do atual sistema de iluminação das 61 edificações. Após esse levantamento, será realizada a contratação dos materiais (luminárias e lâmpadas) e serviços de substituição. Estima-se que essa iniciativa vai economizar 2.250 megawatts-hora/ano e proporcionar uma redução de demanda na ponta de 315 kW, que é uma energia equivalente para abastecer 1.560 residências de famílias classificadas como baixa renda.

Criar uma cultura de consumo consciente

Além da modernização da iluminação das edificações, a Cemig vai capacitar magistrados e servidores do TJMG sobre o uso consciente, racional, seguro e sustentável dos recursos energéticos, com a intenção de que eles passem a ser disseminadores da cultura da eficiência energética e ajudem a conscientizar a população sobre a importância do tema.

As cidades incluídas no projeto são: Açucena, Águas Formosas, Alfenas, Belo Horizonte (três edificações), Bicas, Brumadinho, Buenópolis, Buritis, Campo Belo, Caratinga, Carlos Chagas, Carmo do Cajuru, Conselheiro Lafaiete, Coromandel, Coronel Fabriciano, Curvelo, Frutal, Guaxupé, Ibiá, Iguatama, Itabira, Itamonte, Itapecerica, Lagoa Santa, Lambari, Lavras, Monte Azul, Nova Era, Nova Ponte, Nova Serrana, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Fino, Paracatu, Paraguaçu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pirapora, Poço Fundo, Ponte Nova, Pouso Alegre, Resplendor, Ribeirão das Neves, Rio Pardo de Minas, Sacramento, Santa Bárbara, Santo Antônio do Monte, Santos Dumont, São João Del Rei, São João do Paraíso, São Sebastião do Paraíso, Taiobeiras, Três Marias, Tupaciguara, Unaí, Vazante, Viçosa e Virginópolis.

Forças de Segurança

Em abril deste ano, a Cemig firmou parceria com as Forças de Segurança do Estado para a eficientização do sistema de iluminação de todas as edificações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. A companhia está investindo R$ 7,4 milhões para a substituição de cerca de 115 mil pontos de iluminação (aproximadamente 151 mil lâmpadas) em mais de 1.500 edificações.

Já foram disponibilizados às Forças de Segurança, numa primeira etapa do projeto, 34 mil lâmpadas de Led e 40 mil conectores de torção. Nos termos do Acordo de Cooperação Técnica, após a entrega dos materiais, cada instituição beneficiada ficará responsável pela logística e pelos serviços de substituição dos equipamentos.

Sobre o Programa de Eficiência Energética da Cemig

O Programa de Eficiência Energética da Cemig (PEE) da Cemig tem como objetivo combater o desperdício de energia elétrica por meio da substituição de equipamentos obsoletos por outros mais modernos e da introdução de medidas educativas para reduzir o desperdício e o valor da conta de energia, além de oferecer mais qualidade no trabalho de campo e garantir cada vez mais segurança na área da saúde nos municípios de concessão da empresa. Somente no ano passado, o PEE investiu cerca de R$ 50 milhões em diversos projetos no estado.