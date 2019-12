Fórum realiza segunda edição do ‘Árvore dos Sonhos’

Centenas de crianças da Escola Municipal Maria do Carmo foram beneficiadas

CARATINGA- Ontem, o Fórum Desembargador Faria e Sousa realizou a entrega de presentes do projeto Árvore dos Sonhos. Este ano, a Escola Municipal Maria do Carmo foi beneficiada pelo projeto. 326 alunos receberam com bastante entusiasmo presentes doados pela comunidade jurídica, incluindo servidores do judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem Advogados do Brasil (OAB).

De acordo com o juiz Anderson Fábio Nogueira Alves, o projeto que teve em 2019 sua segunda edição tem sido sucesso, realizando inúmeros sonhos. “Os alunos escrevem cartas relatando os seus sonhos. O principal do projeto é validar esses sonhos, então, procuramos padrinhos. Por exemplo, tem uma aluna que queria expor os desenhos dela numa exposição de arte, então, fizemos com as limitações que temos a exposição dos desenhos dela aqui no Fórum, como se fosse um museu de verdade; para eles terem a experiência de conseguir realizar um pouquinho o sonho deles”.

O momento no Salão do Júri foi de festa e confraternização para os alunos, como enfatiza o magistrado. “O encerramento do projeto é com a visita das crianças ao Fórum de Caratinga. A escola traz os alunos e eles recebem aqui a resposta das cartinhas e uma lembrancinha de natal direto do Papai Noel, porque tem toda essa questão lúdica também de trabalhar com os meninos a bondade e para os padrinhos terem a oportunidade de ver as crianças e a entrega dos presentes”.

Sandra Helena de Souza, diretora da escola, ressalta que o projeto tem um caráter social, beneficiando muitas crianças. “Muita alegria. Estamos inseridos numa escola em uma comunidade mais carente, onde as crianças realmente precisam de uma atenção especial e quando fomos procurados dizendo que nossa escola faria parte desse projeto, nosso coração se enche de alegria porque vemos nossas crianças, algumas tristes, não têm muita credibilidade em algumas coisas e ver a Justiça indo lá procurar por eles, dar essa importância, valorizá-los, mostrar que eles são importantes, é muito bom”.

A diretora ressalta que em sala de aula, os estudantes tiveram a oportunidade de expressar seus sentimentos e os relatos foram emocionantes. “O diferencial do Dr. Anderson é muito grande não só na questão humanitária, social, mas ele trabalha o pedagógico também. Além do livro que ele já escreveu, contou história para as crianças; as crianças tiveram que escrever essa carta, produzir esses sonhos para que fosse enviado para eles. Foram vários sonhos, reforma de casa, emprego para o pai e a mãe que estão desempregados, questão de saúde, sonho de ser bailarina, professora ou médica; ser dentista. O sonho de ter um alimento na casa: um aluno colocou ‘O que eu quero é ter almoço e janta’. A gente chora, quando lemos na escola, choramos, isso porque o pai está desempregado. Vai no íntimo, naquilo que é mais importante para a criança naquele momento. Não tem preço ver a felicidade deles”.

Yasmin no Mundo das Cores

Yasmin, de 9 anos, sonha em ser artista plástica. Ela escreveu em sua cartinha que queria ter seus desenhos expostos em um museu. Os desenhos feitos por ela foram expostos em cavaletes no Fórum de Caratinga para o público apreciar a mostra que ganhou o nome: “Yasmin no Mundo das Cores”.

O sonho começa a tomar forma, como afirma Yasmin, com palavras de gratidão. “Estou muito feliz, por saber que meus desenhos são uma obra de arte. Não foi muito fácil ter coragem de desenhar e entregar, sabendo que muitas pessoas iam ver. Pra mim são obras de arte, mas não sabia se todos iam gostar. Meu sonho é que meus desenhos apareçam em mais lugares, que eu seja conhecida pelos meus desenhos. E aqui foi um grande passo. Quero agradecer ao Dr. Anderson e todos que me ajudaram nesse sonho”.