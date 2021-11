Prefeitura, MP e parceiros discutem fluxo de atendimento e política municipal para casos de transtorno por uso de álcool e outras drogas

CARATINGA– Os coordenadores dos dispositivos que compõem a Rede de Atenção Psicossocial de Caratinga participaram, na manhã desta quarta-feira (17), do Fórum Intersetorial Permanente da Saúde Mental, que tem como objetivo discutir e construir a política municipal de saúde mental, álcool e outras drogas.

Ridley Vasconcelos, coordenador de Saúde Mental, destaca que durante o evento foi elaborado um fluxo de atendimento às pessoas que têm algum transtorno mental, seja ele, por uso de droga ou não. “É um grande avanço para o município esse trabalho que visa a melhoria, a qualidade da saúde mental, não só de pessoas que já têm o transtorno, mas, a população em geral”.

O trabalho também contou com participação do Ministério Público. O promotor de Justiça Alcidézio Bispo destaca a importância do trabalho em rede. “Cabe ao Ministério Público fomentar esse tipo de ação de capacitação não só da rede de capacitação psicossocial, como de assistência social, saúde, etc. O Ministério Público faz parte também dessa rede, atuando como órgão fiscalizador, integrante do sistema de saúde e estamos aqui atuando juntos participando dessa capacitação de suma importância para o nosso próprio trabalho, que é alimentando por estes profissionais que estão sendo capacitados, com seus relatórios visitas e ações”.

Quem também esteve presente no encontro foi o consultor da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos da Criança e do Adolescente do Vale do Rio Doce (CREDCA-GV), Alex Vilela, que avaliou os avanços que o fórum proporcionará. “É uma satisfação, enquanto Ministério Público, poder participar, junto com o município, dessa construção que é essencial para efetivação da política pública da saúde mental. No caso específico sou da coordenadoria da infância e estamos aqui também criando esse fluxo de atendimento intersetorial para crianças e adolescentes, que é a prioridade absoluta, constitucionalmente falando. E o município de Caratinga está de parabéns por esse evento. Tenho certeza que colherá frutos dentro dessa política que é essencial para as crianças e adolescentes do nosso Brasil”.

O secretário de Saúde Erick Gonçalves também fez um balanço do evento. “O trabalho de rede é de fundamental importância para beneficiar e proporcionar uma melhor assistência e tratamento para esses pacientes de saúde mental que tanto necessitam do apoio da gestão. Quando falamos de saúde mental, temos também que pensar no ambiente social para adequar e não tratar somente as consequências que trazem esses transtornos para os pacientes, mas, as causas, buscando uma melhor condição de vida para tratarmos esses pacientes de forma mais digna e humanizada”.