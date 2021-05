Fórum entrega mais de 300 cestas básicas para a Sociedade São Vicente de Paulo

Arrecadação envolveu judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e cartórios de registro Civil

CARATINGA- Mais de 300 cestas básicas tendo como destino famílias necessitadas. A ação foi possível após uma campanha de arrecadação promovida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com participação do judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e cartórios de registro Civil. A entrega do material foi realizada na manhã de ontem à Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP).

Conforme o juiz Anderson Fábio Nogueira Alves, campanhas sociais já costumam ser realizadas pelos servidores do Fórum Desembargador Faria e Sousa. Desta vez, a situação da SSVP chamou atenção do judiciário. “Esse ano, devido ao problema da pandemia, economia ruim, a Sociedade São Vicente de Paulo nos procurou e falou da dificuldade que eles estavam tendo. Começamos no meio do mês de abril a fazer essa arrecadação de alimentos para fazer a doação”.

A soma de esforço garantiu a rápida arrecadação e o número expressivo de cestas entregues. “A arrecadação foi com público interno mesmo, juízes, funcionários do Fórum, defensores públicos, promotores. Muitos parentes também ajudaram, que moram no Estados Unidos, inclusive e conseguimos arrecadar mais de 350 cestas, mais de 5 toneladas de alimento. Foi um sucesso, se Deus quiser esses alimentos vão ajudar muitas famílias. Tentamos trabalhar com essa meta, pois nos foi repassado que mais de 300 famílias são atendidas, então trabalhamos para chegar nesse número. E nessa época qualquer coisa já ajuda porque a falta está grande”.

Orlando Fialho, presidente do Conselho Central Nossa Senhora das Graças, explica que as conferências são o principal canal para conhecer a realidade das famílias necessitadas. “Toda semana tem as visitas. Somos voluntários, trabalhando com recursos próprios e muitas vezes recebemos ajuda de pessoas. Com essa pandemia, as conferências não estão reunindo, então, essas cestas básicas foram maravilhosas. As crianças quando vão para creche e a escola, se alimentam lá, mas, como não estão funcionando, a despesa aumenta mais, o custo de vida está muito alto”.

As cestas serão distribuídas pelos conselhos particulares e pelas conferências, como destaca Orlando. “O trabalho vicentino é assim, muitas vezes nem precisa visitar que eles mesmo já nos procuram. As cestas são muito bem distribuídas, por isso, a Sociedade está há mais de 100 anos em Caratinga, somos 17 conselhos centrais na região da diocese. A maioria dos vicentinos é idoso, então, não estão podendo sair, fazer aglomeração, os caixas estão zerados, estamos contando com ajuda da sociedade. Não temos vergonha de pedir para ajudar os mais necessitados. É partilhar o pão”.

A defensora pública Flávia Almeida também se engajou na campanha e frisa a importância do trabalho social. “Nós da Defensoria Pública acreditamos que nossa atuação vai muito além dos processos judiciais, devemos estar perto da população e auxiliá-la nas suas necessidades mais básicas. E nesse momento de pandemia, que as vulnerabilidades se agravam, quando o Dr. Anderson nos procurou para que fôssemos parceiros nessa ação, imediatamente aceitamos e estamos entregando essas mais de 300 cestas para essas famílias. Acreditamos que devemos participar de mais atuações como essa, pretendemos estar engajados e cada vez mais próximos da população de Caratinga, não só esperando que as pessoas venham até nós, mas, também queremos ir até elas, saber quais são suas necessidades e auxiliá-las no que for possível”.