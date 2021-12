Fórum contempla assistidos da Apae com projeto “Árvore dos Sonhos”

CARATINGA- O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através do Fórum Desembargador Faria e Sousa, realizou a entrega dos presentes do Projeto Árvore dos Sonhos. Este ano, foram contempladas as cartinhas dos assistidos da Apae de Caratinga.

Conforme o juiz Anderson Fábio Nogueira Alves, em mais uma edição o projeto foi sucesso. O resultado foi possível com a contribuição de diversas pessoas, que apadrinharam uma cartinha. “Graças a Deus foi maravilhoso, tivemos um engajamento muito grande, muita ajuda. Pessoal do Fórum, Defensoria, Ministério Público, os advogados, principalmente, ajudaram demais; a comunidade também se envolveu. Tivemos doação de empresários, o Jean também da DPC, tenho a liberdade de falar o nome, ele mesmo foi até os amigos empresários dele para recolher doação e nos mandar”.

O magistrado destaca que o projeto que começou há quatro anos com cerca de 150 alunos, em 2021 alcançou quase 500 apadrinhados da Apae. “Queria agradecer muito o apoio de todo mundo. No nosso dia a dia e muitas vezes não paramos para pensar que são coisas simples que fazem a felicidade no Natal. É um chocolate, um panetone, uma bola para brincar… Ficamos muito satisfeitos em poder dar um pouquinho de calor e alegria”.

Para os assistidos, o convite à imaginação e criatividade. Por meio das cartinhas, elas expuseram suas mensagens e os seus pedidos especiais. Para que os não conseguiram escrever, o Fórum elaborou kits para que eles também fossem presenteados. “Eles atendem muitas pessoas e municípios. Muitos são da zona rural e não têm um contato direto, às vezes vão na Apae uma vez por semana, para esses era mais difícil fazer a cartinha. Tivemos a ideia de montar um kit básico com um panetone, chocolate, alguma gostosura e o pessoal contribuiu muito com dinheiro para custear esses kits”.

O juiz Anderson também reforça a importância da aproximação do Judiciário com os serviços socais, comoos desenvolvidos pela Apae. “Um dos pilares desse projeto é aumentar a interação da comunidade do Fórum, porque é um ambiente, às vezes, intimidador, um tanto quanto duro. Temos a oportunidade e de trazer essas crianças e essas pessoas para vir aqui, até para os funcionários verem o resultado daquilo que eles ajudaram a construir”.

Luis Henrique Bittencourt, presidente da Apae de Caratinga, agradeceu ao judiciário pela parceria. “A Apae fica honrada e satisfeita de estar recebendo essa iniciativa, o que mostra a sensibilidade de todos que puderam contribuir para fazer desse gesto um Natal diferente e melhor para cada um dos assistidos.”

Ao receberem os presentes, os sorrisos e os olhares de gratidão. Luis enfatiza a importância da contribuição daqueles que participaram do Árvore dos Sonhos. “Proporcionamos a todos que tiveram condições de escrever a cartinha, para falar daquele sonho. São coisas simples e que vão fazer a diferença, que é aquilo que o assistido quer ganhar. Temos bola, camisa de time, cada um fez seu pedido e está sendo atendido agora com essa iniciativa muito bonita”.

Elias Jaime da Silva é aluno da Apae e fez questão de deixar sua mensagem para todos os envolvidos no projeto. “Aqui no Fórum é muito bom, eu sempre quis conhecer o Fórum. É a primeira vez que estou aqui com a Apae de Caratinga, ensaiamos o coral há muito tempo, todo mês de dezembro. Agradeço a Apae de Caratinga e o Fórum que faz um trabalho excelente”.

AGRADECIMENTO À APAE DE CARATINGA

Caratinga é a cidade que mais importância teve em minha vida. Foi a cidade onde vivi, casei, tive filhos e enveredei por um caminho profissional que me trouxe grandes alegrias e felicidade.

O trabalho que desenvolvi na APAE desta cidade, ensinou-me a ver além das aparências, a motivar a vida de outras pessoas através do conhecimento e com isto, oferecer-lhes a possibilidade de serem felizes da maneira que são. Aprendi a promover a integração de todos com respeito, amor, alegria, aceitando-os com suas peculiaridades.

Após vários anos, voltei a Caratinga e ao visitar a APAE, percebi na equipe, cujo presidente é o Luiz Henrique, o mesmo pensamento e sensibilidade no desenvolvimento do trabalho. O que os norteia nas atividades com pessoas com deficiência, é dar-lhes oportunidade de serem funcionais em suas próprias vidas.

Comparei-os aos jardineiros cuidando de um jardim onde existem flores, cada uma com suas características particulares, onde cada flor brilha e se torna feliz da maneira que veio para este universo. Estes profissionais valorizam a vida de cada um e lhes impulsiona a funcionalidade naquilo que possuem, sem provocar frustrações. Tudo isto norteado por grande amor e afeto que se evidencia em toda a equipe.

A homenagem que recebi, com grande carinho e delicadeza, me fez ver que tudo que começa com amor, floresce. Como foi o caso da APAE que começou amorosamente tão pequena e simples, e hoje se constituiu nesta grande obra. O que vi me fez crer num mundo melhor.

Parabéns aos Caratinguenses que apoiam este polo educacional. Espero que visitem a APAE, a conheçam e ajudem na continuidade deste belo trabalho.

Voltei para minha casa carregada de presentes, de bilhetinhos carinhosos, com o calor de muitos abraços e com a felicidade de que tudo valeu. Minha vida, construída com coragem, determinação e amor, teve com esta homenagem, seu ápice.

Parabéns a todos da APAE e para a cidade de Caratinga. Agradeço e parabenizo especialmente ao Luiz Henrique por tudo que vem construindo na APAE e pela gentileza que me recebeu se desdobrando em atenções.

Aproveito para desejar um Feliz Natal a todos. Que Deus os cubra de muito amor e de bênçãos.

Muito obrigada,

LAYS LUGÃO DE CARVALHO