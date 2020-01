Fortes chuvas causam danos e deixam desabrigados em Santa Rita de Minas

Prefeito decretou estado de emergência

SANTA RITA DE MINAS – As fortes chuvas dos últimos dias causaram danos e deixaram desabrigados em Santa Rita de Minas. Ainda existe o risco de desabamentos de alguns imóveis. Na manhã deste sábado (25), o prefeito Ademilson Lucas Fernandes assinou o decreto 009/2020 declarando estado de emergência no município de Santa Rita de Minas, em razão de situação anormal, caracterizada pelo volume imprevisível de chuvas ocorridas nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020 e seus efeitos no território do município.

Os locais mais atingidos estão nos bairros Caparaó e Santo Antônio e os córregos Jequitibá e Tabuleiro. Duas famílias tiveram que deixar suas casas, pois parte das residências desabaram. Pessoas que moram ao lado destes imóveis também tiveram que deixar seus lares de forma preventiva. Todas elas estão abrigadas em casas de familiares.

Ao longo do dia, funcionários da prefeitura orientaram os moradores quanto à situação. O prefeito Ademilson Lucas Fernandes acompanhou os trabalhos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que fez o levantamento das áreas de risco.

Caso haja mais pessoas desabrigadas, foi montada uma estrutura na Escola Estadual Josefina Vieira para atendê-las.