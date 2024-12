FORMATURA DA ESCOLA JAIRO GROSSI

Alunos do 2º Período da Educação Infantil concluem primeiro ciclo da jornada escolar

CARATINGA – Aconteceu no último sábado (30/11), a formatura dos alunos do 2º período da Educação Infantil da Escola Professor Jairo Grossi, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga. O evento, repleto de alegria e emoção, marcou um momento especial na vida das crianças e de suas famílias que acompanharam com entusiasmo essa importante etapa da infância.

“Hoje é um dia de muita alegria para toda a família Jairo Grossi. Nossas crianças estão concluindo o primeiro ciclo desta jornada escolar e, hoje, nós estamos festejando este encerramento com eles e seus familiares. Desejamos que muitas outras conquistas venham e tragam tamanha alegria”, disse a supervisora pedagógica, Angélica Nunes.

Para a professora do 2º período da Educação Infantil, Márcia Cristina Pereira, a satisfação de fazer parte de tudo isto é enorme: “Nós, enquanto professores, colaboradores da escola, nos sentimentos radiantes nesta noite das ‘Estrelas do ABC’. Hoje, nossos alunos, que brilharam durante o ano, estão brilhando, também, no palco e vão brilhar sempre pois são o futuro, a nossa esperança de um mundo melhor”, acrescentou.

A formatura dos alunos do maternal da Escola Professor Jairo Grossi reforça a importância da educação desde os primeiros anos e celebra o papel fundamental da escola e da família no desenvolvimento das crianças. Um evento que uniu aprendizado, emoção e muito amor.

“Esse ano foi muito legal e eu vou ficar com saudade de tudo, até das tarefinhas”, contou a pequena Larissa Corrêa Alves.

Lívia Pereira Medeiros, mãe da Liz, destacou que “essa é a primeira formatura, de agora em diante, a ansiedade começa a bater pelas muitas outras que estão por vir. É um momento emocionante”.