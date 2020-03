Formandos da Rede Doctum participaram das solenidades de colação de grau

DA REDAÇÃO – Na última terça-feira, 10, os formandos da Doctum João Monlevade se reuniram para solenidade que deu início ao ciclo de colações de grau da unidade, que se estendeu até quinta-feira, 12. Ao todo, seis cursos foram representados em três cerimônias, entre eles Direito, Administração, Ciências Contábeis e Engenharias Civil, Elétrica e de Produção.

Cerca de 250 estudantes concluíram o ensino superior nas festividades que reuniram centenas de amigos, familiares e professores. Em discurso de abertura, o presidente executivo da Rede de Ensino Doctum, professor Pedro Leitão, comemorou a entrada de novos profissionais no mercado de trabalho e ressaltou a parceria com o município. “Aqui está o resultado desta parceria, nossos formandos. Hoje apresentamos à sociedade profissionais muito bem capacitados, recebendo não só um diploma, mas sim um passaporte para o início da vida profissional e um conjunto de experiências adquiridas ao longo da graduação. Essa parceria é fruto da confiança que vocês depositam em nossa instituição e toda a comunidade acadêmica, composta por professores, funcionários, diretores e coordenadores, busca fazer jus a essa confiança”.

Leitão salientou ainda a importância da educação para transformação da sociedade e da participação Rede de Ensino Doctum neste processo. Ao longo de 80 anos de sua história, a Instituição sempre se orgulhou de lutar pelo desenvolvimento educacional e participar dos avanços rumo ao progresso do conhecimento em todo o país. A Doctum está presente em Minas Gerais, nas cidades de Caratinga, Ipatinga, Carangola, Manhuaçu, Cataguases, Leopoldina, Juiz de Fora, João Monlevade, Teófilo Otoni, Almenara e Sete Lagoas. No Espírito Santo, a Doctum possui unidades em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Iúna.

REALIZAÇÃO DE SONHOS

Após realização dos discursos dos paraninfos e oradores das turmas, dos juramentos, e da entrega dos canudos, a Rede de Ensino Doctum realizou a premiação do Mérito Acadêmico, um certificado entregue ao formando destaque, que apresentou as melhores notas e relevante dedicação e empenho nas atividades acadêmicas durante todo o curso. Para a formanda do curso de Direito, Nayara dos Santos da Silva, foi uma noite incrível não só para ela, mas para todos os amigos e familiares. “Do início ao fim eles ficaram emocionados, assim como eu, e realmente foi um evento muito bem organizado. É uma noite que a gente espera com tanta ansiedade e superou as minhas expectativas. Foi simplesmente perfeito. Vocês estão de parabéns! Quero deixar o meu agradecimento por tornar esta noite inesquecível”

Segundo o formando em Engenharia Elétrica, Alessandro Maciel, a noite de colação de grau representou a realização de um grande sonho. “Obrigada Rede de Ensino Doctum por fazer um evento tão incrível, por tornar possível a concretização do meu sonho e pensar em cada detalhe deste dia. Foi tudo maravilhoso, com nossos familiares presentes, nossos mestres. Agradeço por todos esses anos de convivência e aprendizado. Muito obrigada!”

IPATINGA E LEOPOLDINA

As unidades Doctum de Ipatinga e Leopoldina também realizaram seu ciclo de formaturas na última semana. Entre os dias 05 e 06 de março, as turmas de Letras e Sistemas de Informação da unidade de Ipatinga, e as turma de Administração e Direito de Leopoldina, participaram das cerimônias que foram realizadas com todo rigor e formalidades que o ritual merece, em um ato solene e público. As duas cerimônias apresentaram à sociedade cerca de 90 novos profissionais.

O evento em Ipatinga foi presidido pelo diretor de Relações Institucionais da Rede de Ensino Doctum, professor Alexandre Leitão. Na ocasião, Leitão salientou a satisfação e o sentimento de dever cumprido em participar de um momento tão importante na vida dos alunos. “A nossa alegria é muito grande, porque nosso compromisso é com a educação e esse momento de hoje nos dá orgulho e sentido ao nosso trabalho. Estão aqui pessoas que foram transformadas pela educação e que, sem dúvidas, vão transformar as comunidades em que estão inseridas”.

A cerimônia de Leopoldina contou com a presença do Presidente Executivo da Rede de Ensino Doctum, Pedro Leitão, que conduziu a solenidade, saudou todos os alunos, professores e familiares presentes e agradeceu pela confiança na instituição, ressaltando a importância da educação como agente transformador da sociedade.