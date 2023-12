Forças de segurança de Minas intensificam operações e orientam motoristas para evitar acidentes nas estradas no período chuvoso

Em ação conjunta, Polícia Militar e Defesa Civil destacam a importância de planejar as viagens com segurança; conheça ferramentas disponíveis na internet

DA REDAÇÃO – Alertar os mineiros sobre os cuidados nas rodovias estaduais, em virtude do aumento do fluxo de veículos decorrentes das viagens de fim de ano e também do período chuvoso. Esse foi o objetivo do Governo de Minas, por meio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), em uma ação integrada realizada nesta terça-feira (12) em cerca de cem pontos nos 30 mil quilômetros de rodovias que cortam o estado.

Quem passou na manhã desta terça pelo Posto de Policiamento Rodoviário da PMMG, na MG-010, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), um dos locais da operação, recebeu dicas de segurança e folders com um passo a passo para o cadastro no sistema de alertas da Defesa Civil.

De acordo com comandante do Policiamento Rodoviário, coronel Fábio Almeida, a PMMG aumentou a fiscalização nas rodovias sob responsabilidade da instituição com a Operação Ir e Vir Seguro, lançada em novembro.

Ela é realizada em parceria com vários órgãos do Estado, e a ação com a Cedec potencializa as atividades voltadas à segurança de quem passar pelas rodovias estaduais.

“Essa megaoperação vai até o mês de janeiro, com reforço de mais de 1,2 mil policiais militares. Além das dicas de prevenção aos acidentes de trânsito repassadas aos condutores, estamos monitorando os locais com maior incidência de acidentes, inclusive as informações de pontos de bloqueios totais e parciais das estradas estão disponíveis no aplicativo Interdições Rodovias, que pode ser baixado, de forma gratuita, tanto para IOS quanto Android, possibilitando acompanhamento em tempo real, além de apoiar no trajeto das viagens”, destacou o coronel.

Em relação aos cuidados para quem vai pegar as estradas em dias de chuva, o coordenador adjunto de Defesa Civil, tenente-coronel Eduardo Lopes, alerta aos motoristas sobre a importância de se prepararem para as condições climáticas adversas, evitando áreas com deslizamento de terras e alagamentos.

“A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil está empenhada em garantir a preparação da população mineira para enfrentar o período chuvoso. Para receber as informações da Cedec, basta enviar um SMS para o número 40199 e digitar o CEP do local que desejar monitorar. A partir do cadastro, avisos de chuvas intensas, granizo ou ocorrências de deslizamentos de terra são enviados de forma automática”, detalha.

Vale destacar que, de outubro até agora, já foram emitidos mais de 1,3 mil alertas por agentes da Defesa Civil, que trabalham 24 horas no monitoramento da meteorologia no estado”, conclui o coordenador adjunto.

Mapa das interdições

Além do aplicativo, para quem prefere usar o Google Maps, o mapa das interdições em rodovias de Minas Gerais vai continuar ativo. Mantido pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele mostra as situações das estradas em tempo real, contribuindo com o planejamento de uma viagem segura, especialmente durante as chuvas. Para acessar, clique aqui.

Confira mais dicas de segurança

● Antes da viagem, verifique as condições da estrada para o planejamento do trajeto e faça revisão nos veículos.

● Pratique direção segura. As três maiores causas de acidentes nas rodovias são falta de atenção (celular), desrespeito às normas de trânsito (excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido) e o uso de bebida alcoólica.

Em caso de chuvas:

● Prossiga somente se a água estiver abaixo da metade da altura da roda do veículo.

● Considere alterar a rota para evitar áreas com histórico de alagamentos.

● Evite atravessar áreas alagadas. Se a água ultrapassar a metade da roda do veículo, desligue o motor e abandone o carro.

● Se a água ultrapassar a metade da altura da porta, saia imediatamente pela janela, suba no teto e use o cinto de segurança para se manter seguro.

● Em caso de tempestade com raios, busque abrigo em construções ou veículos.

● Se estiver ao ar livre e não houver abrigo disponível, adote a posição de agachamento, mantendo os pés juntos e a cabeça abaixada, procurando ficar o mais baixo possível.

● Se perceber rachaduras no solo ou movimentos de terra, saia rapidamente da área afetada.

● Após um deslizamento, evite retornar à área de risco até receber liberação das autoridades e garantia de segurança.