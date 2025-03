Força Estadual do SUS capacita profissionais do território da Regional de Manhuaçu para o manejo de arboviroses

MANHUAÇU – A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu recebeu na última segunda-feira (10) a Força Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS/MG) para uma capacitação voltada ao manejo clínico adequado das arboviroses. O evento foi realizado no auditório da SRS Manhuaçu e reuniu médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem dos municípios das microrregiões de saúde de Carangola e Manhuaçu, além de referências técnicas da regional.

A Força Estadual SUS/MG é composta por médicos e enfermeiros que atuam em conjunto com a Vigilância em Saúde Estadual para apoiar os municípios em situações de risco epidemiológico, surtos, endemias, pandemias, desastres ambientais e outras emergências de saúde pública.

Durante a capacitação, os profissionais discutiram o cenário epidemiológico atual, notificação compulsória, investigação de óbitos, e o panorama das arboviroses, incluindo febre amarela e febre Oropouche. O treinamento reforçou a importância do manejo clínico adequado de doenças como dengue, Zika e chikungunya, preparando os profissionais da assistência para identificar e tratar corretamente os casos suspeitos, reduzindo complicações e óbitos.

“Percorremos todo o estado de Minas Gerais e percebemos a importância dos treinamentos. Criamos materiais de apoio on-line, mas muitos profissionais preferem atividades práticas e dinâmicas, e é essa a nossa proposta”, destacou Roseli Andrade, epidemiologista da Coordenação Estadual de Vigilância das Arboviroses (CEVARB/SES-MG).

O coordenador de Vigilância em Saúde da SRS Manhuaçu, Geraldo César Bastos Destro, reforçou a relevância da iniciativa: “Esse tipo de capacitação ajuda a prevenir e mitigar a propagação das arboviroses, garantindo atendimento adequado à população. Estamos atentos ao cenário epidemiológico, incluindo dengue, chikungunya, Zika, febre amarela e febre Oropouche.”

A coordenadora de Vigilância em Saúde de Durandé, Tereza Raquel de Paiva, ressaltou que a capacitação ocorreu em um momento crucial, pois o município registrou seu primeiro caso de febre Oropouche. “Estamos seguindo todas as orientações da SES-MG e entendemos que esse tipo de treinamento nos permite planejar ações mais eficazes”, afirmou.

Cenário Epidemiológico de 2025

Os dados mais recentes da última semana epidemiológica (até dia 08/03), apontam um aumento significativo nos casos prováveis de dengue e casos confirmados de febre Oropouche no território da SRS Manhuaçu.

Sobre a dengue, houve um aumento de 458 para 587 casos prováveis, sendo 129 casos na última semana. Os casos confirmados somam um total de 246. Em relação à chikungunya, os dados se mantiveram em 55 casos prováveis com total de 3 casos confirmados. Sobre Zika, não consta nenhum caso confirmado em 2025. Já o número de casos confirmados de febre Oropouche totalizam 17.

Por Antonio Rodrigues