Foragido por homicídio em Caratinga é preso

CARATINGA – Foi preso na noite desse domingo (4), Reinaldo Moreira Alves, 42 anos, acusado de matar Wanderson da Silva Campos, 34 anos, dentro de um bar no dia 2 de setembro do ano passado.

Segundo o delegado Sávio Moraes foi um crime brutal cometido no córrego do Lage, zona rural de Caratinga, praticado com requintes de crueldade, em que pai e filho mataram a vítima de 34 anos a golpe de foice. “Houve uma discussão em um bar em Caratinga, e essa vítima que não tinha nada a ver com o fato, acabou sendo brutalmente assassinada. Foram realizadas investigações, o inquérito foi concluído, o menor de 17 anos que também participou do crime foi apreendido e ainda continua, sendo certo que ao final do inquérito o maior e o menor foram indiciados por pelo crime de homicídio qualificado, furto qualificado, porque logo após assassinar a vítima, furtaram a moto e fugiram nela, e o maior ainda respondeu por corrupção de menores, porque praticou os crimes com o filho dele. Durante as investigações foi feito um trabalho de divulgação da foto do foragido, aproveito para agradecer o trabalho da imprensa em divulgar, que foi primordial, e ele acabou sendo preso pela Polícia Militar no córrego Juca Antônio, zona rural de Caratinga. Ele foi encaminhado ao presídio e provavelmente nos próximos meses haverá o julgamento.