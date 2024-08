Foragido pelo crime de homicídio em Imbé de Minas é preso durante operação de trânsito

Durante operação de trânsito na Rodovia MG-329 neste sábado (3), a Polícia Militar Rodoviária conseguiu prender o autor de um homicídio que estava foragido. Ele cometeu o crime no dia 26 de julho, em um bar da cidade de Imbé de Minas.

A denúncia anônima indicava que um veículo Ford Ranger, cor branca, teria como ocupante um indivíduo com mandado de prisão.

Nas proximidades do Km 04, a Polícia encontrou o veículo com características e placa descritas na denúncia e realizou a abordagem, bem como busca pessoal e veicular.

Foi identificado o condutor e passageiro, sendo realizado consulta ao sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão, constatado um mandado de prisão para o autor de 40 anos, emitido pela 3° Vara Criminal da Comarca de Caratinga.

Foi dada voz de prisão e o acusado conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.