Foragido da justiça preso com drogas no bairro Esperança

CARATINGA – Um jovem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar neste último domingo (31/1) no bairro Esperança, por tráfico de drogas.

Após denúncias de intenso tráfico de drogas no local, militares estiveram na rua Januário Luiz Soares, quando viram um indivíduo correr e entrar rapidamente no banheiro, fechando a porta na tentativa de evitar a abordagem. Ficou constatado que o suspeito possui dois mandados de prisão em seu desfavor.

Durante as buscas realizadas no banheiro foi encontrada uma sacola com R$913,00, 13 cápsulas com cocaína, 21 buchas de maconha e mais cinco tabletes da mesma droga.

O acusado foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil.