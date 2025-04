Foragido da Justiça por homicídio é preso em Alto Jequitibá

ALTO JEQUITIBÁ — Um homem de 29 anos, foragido da Justiça pelo crime de homicídio, foi preso na manhã desta quarta-feira (9) pela Polícia Militar no bairro Encosta do Sol, em Alto Jequitibá.

De acordo com a corporação, os militares receberam uma denúncia informando sobre a presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto, oriundo da cidade de Padre Paraíso (MG), com condenação por homicídio na cidade de Teófilo Otoni (MG).

A equipe da PM iniciou diligências e avistou o momento em que o suspeito chegava à sua residência. Os policiais cercaram o imóvel e efetuaram a prisão sem resistência.

Após ser detido, o homem foi encaminhado ao Pronto Atendimento da cidade para realização de exame de corpo de delito. Em seguida, foi apresentado ileso à Autoridade de Polícia Judiciária e permanece recolhido, à disposição da Justiça.