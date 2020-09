Foragido da justiça morre após sofrer acidente na LMG-759

BOM JESUS DO GALHO – José Junio Alves da Silva, 33 anos, faleceu no final da noite desta segunda-feira (31/08), na LMG-759, KM 13, próximo a Revés do Belém, zona rural de Bom Jesus do Galho. José Junio, de acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, era foragido da justiça e estava em uma moto roubada em Coronel Fabriciano.

Segundo apurado no local do acidente, José perdeu o controle da motocicleta, acertou a defensa metálica à margem da rodovia e caiu na canaleta de escoamento. Ele morreu no local do acidente.

Em consulta ao sistema informatizado, foi detectado que o veículo era produto de roubo ocorrido no dia nesta última segunda-feira (31), em Coronel Fabriciano.

No momento do acidente José não portava documentos, não sendo possível sua identificação imediata. Seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Caratinga. Parentes de José Junio, que residem em Governador Valadares, estivem no IML e fizeram o reconhecimento do cadáver.

Segundo informações passadas pela Polícia, José tinha passagens por roubo, homicídio tentado, furto, dano e formação de quadrilha.

MOTO ROUBADA

Um jovem de 18 anos estava em frente a uma farmácia em Coronel Fabriciano, no bairro Caladinho, quando um homem chegou por trás dele e disse “aqui é roubo, desce da motocicleta e me passa o celular”.

Ainda de acordo com a vítima, o assaltante que portava uma arma de fogo, perguntou se a motocicleta possuía alarme.

A vítima não entregou o celular, e o autor fugiu na motocicleta, seguindo direção a Ipatinga. Perguntado sobre as características do autor, a vítima informou que era um homem moreno, de aproximadamente 35 a 40 anos, trajando blusa de moletom e calça jeans, não se lembrando do rosto dele. Ainda não se sabe se José foi o autor do roubo da moto.