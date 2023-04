Foragido da Justiça é preso em ônibus na BR-116

Um homem, foragido da justiça, foi preso nessa terça-feira (25/4) durante uma operação de fiscalização na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito estava em um ônibus, que saiu de São Paulo com destino a João Pessoa, na Paraíba.

O veículo foi parado na altura do km 278 da rodovia. Em consulta ao sistema, os agentes encontraram um mandado de prisão em aberto contra um dos passageiros.

O homem responde por crimes como homicídio, roubo, estelionato e receptação, praticados na Bahia, São Paulo, Alagoas e Paraíba. O foragido foi preso e conduzido à Polícia Judiciária de Teófilo Otoni (MG).