Foragido da justiça é capturado e arma e munições são apreendidas

SIMONÉSIA – Uma operação da Polícia Militar, realizada nesta quarta-feira (12) no distrito de São Simão do Rio Preto, zona rural de Simonésia, resultou na prisão de um homem de 54 anos, foragido da justiça, e na apreensão de arma e munições.

Durante a operação, que ocorreu na rua Nova, a equipe policial conseguiu localizar o autor e, ao realizar verificações no local, encontrou uma espingarda, esferas de chumbo, uma espoleta e uma munição calibre .22.

O indivíduo foi preso e levado para delegacia de Polícia Civil.

“A comunidade é incentivada a continuar colaborando com informações que possam auxiliar nas operações de segurança. Informações podem ser feitas pela comunidade no 190 telefone de emergência ou 181 disque denúncia unificado”, destaca a PM.