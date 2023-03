Foragido da justiça do Rio de Janeiro é preso em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Nesta última terça-feira (14), as polícias Civil e Militar em Caratinga cumpriram mandado de prisão por condenação expedido pelo poder judiciário do estado do Rio de Janeiro.

Após condenado a 11 anos, 4 meses e 24 dias, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, durante o benefício de saída temporária, o indivíduo não mais retornou ao presídio de Bangu, estando foragido desde o mês de setembro de 2015, quando foi expedido seu mandado de recaptura.

Após a Polícia Civil ser comunicada que o condenado estaria se escondendo na cidade de Santa Rita de Minas, foram solicitados mandados de busca e apreensão, tendo sido deflagrada operação conjunta. Durante as buscas pelos policiais civis e militares, o condenado foi localizado e preso no córrego da Embratel, zona rural de Santa Rita de Minas.

Após cumpridas as formalidades legais, o condenando foi encaminhado ao sistema prisional.