Foragido da justiça de São João do Oriente, preso nos EUA

A Polícia Federal em Minas Gerais prendeu na última sexta-feira, 20/9, um brasileiro foragido que desembarcou no Aeroporto Internacional em Confins de voo de deportados dos EUA.

Nascido em São João do Oriente/MG e hoje com 32 anos, o foragido teve a Difusão Vermelha da Interpol publicada em 9 de janeiro de 2024 em razão de condenação, pela 1ª Vara Cível, Criminal e Execuções Penais da Comarca de Inhapim/MG, a mais de 5 anos de prisão por tráfico de drogas. No dia 20/4/2010, na cidade de São João do Oriente/MG, ele e um menor de idade foram flagrados com entorpecentes ilícitos destinados à comercialização, sendo que investigações revelaram que o deportado mantinha organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além de cobrar dívidas de usuários por meio de violência e ameaças.

O deportado foi detido em solo estadunidense pela ERO/ICE – U.S. Immigration and Customs Enforcement, autoridade de imigração dos EUA, e preso pela Polícia Federal hoje, 20/9, ao desembarcar em território nacional.

Após exame de corpo de delito, ele foi conduzido para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.