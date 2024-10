Foragido da justiça de Inhapim é preso na Argentina

O Ministério Público de Minas Gerais (2ª Promotoria de Justiça de Inhapim – Promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro) comunica a prisão, em Buenos Aires, Argentina, de Federico Sebastian Lopes, cidadão brasileiro e foragido da Justiça de Inhapim, condenado a quatro anos e dois meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006), em decorrência de Difusão Vermelha decretada pela Juíza da Execução Penal de Inhapim a requerimento do MPMG.

O MPMG já apresentou o pedido de extradição para que o réu seja trazido de volta ao Brasil e cumpra a pena imposta pela Justiça brasileira. Para o Promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, essa prisão simboliza uma importante vitória no combate à impunidade e à repressão das organizações criminosas envolvidas no tráfico, evidenciando a capacidade das autoridades brasileiras de cooperar com instituições de outros países para garantir a aplicação da Justiça.