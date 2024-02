Foragido da justiça de Inhapim é detido em Santana do Manhuaçu

SANTANA DO MANHUAÇU – Dois indivíduos, 28 e 44 anos, que eram considerados foragidos da justiça foram presos em Santana do Manhuaçu no último sábado (24). Contra um deles havia mandado de prisão expedido pela comarca de Inhapim.

A Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de lesão corporal na rua Lopes Abelha. No local, ao ser realizada consulta junto ao sistema informatizado constatou-se que um dos envolvidos na ocorrência possuía mandado de prisão aberto em seu desfavor, oriundo da comarca de Inhapim.

Posteriormente, os militares ao retornarem do atendimento depararam com um outro indivíduo e ao ser realizada consulta dos documentos, foi constatado que também possuía um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, os autores foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.