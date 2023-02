Foragido da Justiça, caratinguense condenado por tráfico de drogas é preso nos EUA

Mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no dia 9 de fevereiro do ano passado

DA REDAÇÃO – Diego de Sales Gomes, 34 anos, foi preso na última sexta-feira (3) por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês), próximo ao endereço no qual estava residindo. A prisão foi registrada em Somerville, Massachusetts.

Um mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no dia 9 de fevereiro do ano passado. Diego Gomes foi condenado na primeira instância por tráfico de drogas a 2 anos e oito meses de prisão. A condenação é da justiça de Caratinga.

Em dezembro de 2021, meses antes do mandado de prisão ser feito, o brasileiro foi detido pelo Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos nas proximidades de San Luis, no Arizona.

No episódio, ele foi liberado em seguida pelas autoridades, e uma audiência foi marcada para avaliar seu caso. Diego Gomes, no entanto, nunca compareceu.

O brasileiro será mantido sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega e aguarda agora uma audiência no Gabinete Executivo para Revisão de Imigração (EOIR) do Departamento de Justiça.

Com informações: O Globo