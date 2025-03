Foragido da justiça capturado em São Sebastião do Sacramento

MANHUAÇU – Um foragido da justiça foi capturado no sábado (29/3) no distrito de São Sebastião do Sacramento, em Manhuaçu. Conforme a Polícia Militar, o indivíduo, 30 anos, possui diversas passagens policiais por estelionato, lesão corporal, ameaça, agressão furto, dentre outros delitos.

O autor, que possuía um mandado de prisão em seu desfavor oriundo do Poder Judiciário da comarca de Espera Feliz, foi localizado no distrito de São Sebastião do Sacramento, onde foi informado do mandado, preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

“Vale ressaltar que trata-se de uma prisão de relevância, uma vez que o indivíduo aplicava diversos golpes na região. A Polícia Militar reforça a importância da participação da população através de denúncias que podem ser realizadas pelo 190 ou pelo disque denúncia unificado, 181”, destaca a PM.