CAIANA – Na noite desta quinta-feira (20), durante a 13ª edição da Operação Força Total – Segurança no Campo, os Policiais Militares de Caiana localizaram e prenderam um homem foragido da Justiça.

A abordagem ocorreu após a verificação de um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Carangola.

O foragido, de 45 anos, já era conhecido no meio policial por outros delitos. Ele foi encaminhado à Delegacia de plantão para as demais providências.