Foragido da justiça acusado de homicídios é preso

Na manhã deste sábado, 23/9, foi preso na Zona Rural de Santa Rita do Itueto, Julio Coutinho da Silva, 24 anos, natural de Ipanema, que estava foragido do sistema prisional desde março de 2023.

A Delegacia de Polícia de Ipanema, após meticuloso trabalho de inteligência, identificou a possível localização do suspeito. Foi solicitado apoio da Polícia Militar em Resplendor e Itueta, que foram ao local e capturaram o foragido. Na residência foi arrecadado um documento de identificação falso e dois aparelhos que foram danificados pelo suspeito.

O foragido estava em cumprimento de pena com uso de tornozeleira eletrônica após ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, mas em 10 de março de 2023 ele danificou o equipamento de monitoramento e desde então era considerado em fuga.

Após o rompimento da tornozeleira eletrônica, o foragido teria participado da execução de dois crimes de homicídio, também ocorridos no mês de março.

As vítimas assassinadas, assim como o suspeito, tinham envolvimento de longa data com o tráfico de drogas, e após um período presos, ambos haviam deixado o sistema penitenciário e estavam em cumprimento de pena em meio aberto.

A motivação das mortes seria a disputa pelo controle do tráfico de drogas e desentendimentos pessoais.

Em decorrência desses homicídios ocorridos em março, em agosto de 2023 um tio do foragido preso nesta manhã também foi assassinado.

Todos os envolvidos nos crimes citados já foram presos em mais de uma ocasião e tinham a pretensão de se reestruturar no tráfico de drogas após terem saído do presídio.

Com a prisão ocorrida nesta data, a Polícia Civil finalizará as investigações relacionadas. Um outro suspeito de participação nos homicídios ocorridos em março já está preso desde aquela época.