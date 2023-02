Fome é tema da Campanha da Fraternidade em 2023

DA REDAÇÃO – Teve início nesta quarta-feira de cinzas, 22, a Campanha da Fraternidade 2023, cujo tema é a ‘fome’. É a terceira vez que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) – traz essa proposta para a Quaresma, o período entre o Carnaval e a Páscoa.

Segundo a CNBB, a “emergência sobre o assunto” fez com que o tema “Fraternidade e Fome” fosse escolhido para fomentar ações e minimizar os impactos desta realidade na vida do povo brasileiro.

A cerimônia de lançamento da campanha começou com a Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida presidida pelo secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado. Na sequência da programação foi feita apresentação da mensagem do Papa Francisco.

A nota da entidade cita que mais de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O dado é de junho de 2022. Além disso, o país voltou ao Mapa da Fome da ONU, depois de uma década.

A Coleta Nacional da Solidariedade vai acontecer em todo o país no Domingo de Ramos, dia 2 de abril. Do total de doações, 40% vão para o Fundo Nacional de Solidariedade, que é responsável pelo atendimento a projetos sociais em todo território brasileiro. Os outros 60% ficam nas dioceses para atender projetos locais.

A Campanha da Fraternidade

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) propõe à Igreja e a todos os homens e mulheres de boa vontade, pela 60ª vez, desde 1964, a Campanha da Fraternidade. No Brasil, a Campanha da Fraternidade é um modo de a igreja celebrar o tempo da Quaresma, com oração, jejum e caridade associado à reflexão e ação sobre um tema específico.

Expressão de comunhão, conversão e partilha, a Campanha desperta o espírito cristão e comunitário na busca do bem comum; educa para a vida em fraternidade e renova a consciência da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora, em vista de uma sociedade de irmãos.

Com informações: CNBB