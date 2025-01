Fogo consome caminhão na MGC-482, em Carangola

CARANGOLA – Um caminhão pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira (20), na MGC-482, próximo ao distrito de Alvorada à Carangola, trecho conhecido como “Serra do Vaíco”. O veículo foi todo consumido pelas chamas.

Um caminhão-pipa foi usado para apagar o incêndio e a Polícia Militar esteve presente dando apoio, administrando o trânsito no local. O caminhão estava sem carga e não houve vítimas, tendo somente danos materiais.

Carangola Notícias