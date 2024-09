Fogo consome 12 veículos estacionados em Matipó

Um incêndio de causas ainda não identificadas se alastrou por um estacionamento e destruiu 12 veículos na madrugada de domingo (01/09), no Centro de Matipó.

O local já funcionou como posto de abastecimento e lanchonete, mas estava desativado, apenas com as atividades de uma borracharia e estacionamento informal usado pelo público para parada de ônibus, caminhões e carros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quando a equipe chegou ao local, por volta de 6h, um caminhão-pipa da prefeitura já combatia as chamas. Ninguém se feriu.

“Ao todo, 12 veículos foram atingidos, sendo gastos 5 mil litros de água da viatura e mais a água do caminhão-pipa para a completa extinção do incêndio”, informou o CBMMG, que fez o rescaldo e vistoria do local.

Ainda não se sabe quais as causas do fogo. O local onde o incêndio ocorreu fica na Rua Doutor Agenor Salgado, no Centro de Matipó. A via é uma das principais e traz o fluxo de veículos do acesso pela rodovia BR-262.

Fonte: Estado de Minas