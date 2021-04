Polícia Militar reforça dicas de segurança para evitar furtos

CARATINGA – Na manhã desta terça-feira (6), o oficial da Polícia Militar, Fábio Fonseca, divulgou dicas de segurança para prevenir furtos em geral na cidade.

De acordo com o tenente Fábio, no segundo semestre do ano de 2019, o 62º Batalhão, iniciou uma campanha denomina “Foco na Prevenção”, com objetivo de passar dicas de segurança para que as pessoas não se tornem vítima de furtos em geral.

Através de estatísticas da Polícia Militar foram elencadas cinco modalidades de crimes que tem ocorrido com maior intensidade, sendo constatadas ocorrências de furtos a pessoas, em residências, a estabelecimentos comerciais, de veículos e dentro deles.

“A PM passou a adotar estratégias para prevenir e reprimir esses furtos, mas em virtude da pandemia, as ações de divulgações dos trabalhos foram paralisadas, mas conseguimos gravar alguns vídeos para passar dicas de segurança, algumas coisas básicas. Às vezes uma mulher está transportando uma bolsa para trás do corpo, ou celular no bolso de trás da calça, pessoas deixam a chave na ignição ou bagageiro da motocicleta, principalmente atrás da catedral, outras deixam objetos de valor dentro do carro, o que chama atenção de infratores”, explicou o tenente.

Ainda de acordo com o tenente, tem ocorridos registros de furtos em estabelecimentos comerciais mesmo a PM passando as medidas de segurança. “Estaremos dando continuidade a essa campanha para reduzir os furtos na cidade. Geralmente em estabelecimentos comerciais, de onde são levados objetos menores que podem ser facilmente carregados, se o empresário tivesse feito um pequeno investimento em câmeras de segurança, equipamentos de alarme, poderiam ajudar muito a Polícia Militar, na prevenção e talvez na repressão”.

O oficial da PM alerta também para o crime de receptação. “Se tem autor do furto, tem alguém, que compra, então desconfie, não compre abaixo do valor de mercado, principalmente o celular, a gente fará consulta do aparelho e se estiver com restrição, a pessoa será presa”.

“Quanto ao furto de veículos e dentro deles, as dicas são a instalação de alarmes e não deixar bolsas ou objetos de valores em áreas visíveis”, concluiu o oficial.